Verkada
Verkada Cybersikkerhedsanalytiker Lønninger

Den gennemsnitlige Cybersikkerhedsanalytiker samlede kompensation hos Verkada spænder fra $101K til $138K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Verkada's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 9/22/2025

Gennemsnitlig Samlet Kompensation

$109K - $130K
United States
Almindeligt Interval
Muligt Interval
$101K$109K$130K$138K
Almindeligt Interval
Muligt Interval

$160K

Optjeningsplan

10%

ÅR 1

20%

ÅR 2

30%

ÅR 3

40%

ÅR 4

Aktietype
Options

Hos Verkada er Options underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 10% optjenes i 1st-ÅR (10.00% årligt)

  • 20% optjenes i 2nd-ÅR (1.67% månedligt)

  • 30% optjenes i 3rd-ÅR (2.50% månedligt)

  • 40% optjenes i 4th-ÅR (3.33% månedligt)

15%

ÅR 1

25%

ÅR 2

30%

ÅR 3

30%

ÅR 4

Aktietype
Options

Hos Verkada er Options underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 15% optjenes i 1st-ÅR (15.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 30% optjenes i 3rd-ÅR (2.50% månedligt)

  • 30% optjenes i 4th-ÅR (2.50% månedligt)



OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Cybersikkerhedsanalytiker hos Verkada ligger på en årlig samlet kompensation på $138,000. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Verkada for Cybersikkerhedsanalytiker rollen er $100,800.

