Verkada
Den gennemsnitlige Omsætningsoperationer kompensationspakke hos Verkada udgør i alt $190K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Verkada's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 9/22/2025

Median Pakke
company icon
Verkada
Revenue Operations
San Mateo, CA
Total per år
$190K
Niveau
L4
Grundløn
$190K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
År i virksomheden
2 År
Års erfaring
2 År
Hvad er karriereniveauerne hos Verkada?

$160K

Seneste Lønindsendelser
Virksomhed

Lokation | Dato

Niveau

Mærke

Års Erfaring

Total / I Virksomheden

Total Kompensation

Grundløn | Aktier (år) | Bonus
Ingen lønninger fundet
Optjeningsplan

10%

ÅR 1

20%

ÅR 2

30%

ÅR 3

40%

ÅR 4

Aktietype
Options

Hos Verkada er Options underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 10% optjenes i 1st-ÅR (10.00% årligt)

  • 20% optjenes i 2nd-ÅR (1.67% månedligt)

  • 30% optjenes i 3rd-ÅR (2.50% månedligt)

  • 40% optjenes i 4th-ÅR (3.33% månedligt)

15%

ÅR 1

25%

ÅR 2

30%

ÅR 3

30%

ÅR 4

Aktietype
Options

Hos Verkada er Options underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 15% optjenes i 1st-ÅR (15.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 30% optjenes i 3rd-ÅR (2.50% månedligt)

  • 30% optjenes i 4th-ÅR (2.50% månedligt)



OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Omsætningsoperationer hos Verkada ligger på en årlig samlet kompensation på $226,000. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Verkada for Omsætningsoperationer rollen er $185,000.

