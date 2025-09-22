Rekrutterer kompensation in United States hos Verkada spænder fra $135K pr. year for L2 til $170K pr. year for L5. Den gennemsnitlige yearlige kompensationspakke in United States udgør i alt $150K. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Verkada's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 9/22/2025
Niveau Navn
Total
Grundløn
Aktier
Bonus
L2
$135K
$133K
$2.5K
$0
L3
$119K
$119K
$0
$0
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
$170K
$163K
$7.5K
$0
Virksomhed
Niveau
Års Erfaring
Total Kompensation
10%
ÅR 1
20%
ÅR 2
30%
ÅR 3
40%
ÅR 4
Hos Verkada er Options underlagt en 4-årig optjeningsplan:
10% optjenes i 1st-ÅR (10.00% årligt)
20% optjenes i 2nd-ÅR (1.67% månedligt)
30% optjenes i 3rd-ÅR (2.50% månedligt)
40% optjenes i 4th-ÅR (3.33% månedligt)
15%
ÅR 1
25%
ÅR 2
30%
ÅR 3
30%
ÅR 4
Hos Verkada er Options underlagt en 4-årig optjeningsplan:
15% optjenes i 1st-ÅR (15.00% årligt)
25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)
30% optjenes i 3rd-ÅR (2.50% månedligt)
30% optjenes i 4th-ÅR (2.50% månedligt)