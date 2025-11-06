Virksomhedsoversigt
Verizon
Verizon Softwareingeniør Lønninger i Northern Virginia Washington DC

Softwareingeniør kompensation in Northern Virginia Washington DC hos Verizon spænder fra $95.2K pr. year for MTS 1 til $213K pr. year for PMTS. Den gennemsnitlige yearlige kompensationspakke in Northern Virginia Washington DC udgør i alt $95K. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Verizon's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 11/6/2025

Gennemsnit Kompensation efter Niveau
Niveau Navn
Total
Grundløn
Aktier
Bonus
MTS 1
(Entry Level)
$95.2K
$92.5K
$2.7K
$0
MTS 2
$ --
$ --
$ --
$ --
MTS 3
$ --
$ --
$ --
$ --
MTS 4
$ --
$ --
$ --
$ --
Se 4 Flere Niveauer
Seneste Lønindsendelser
Virksomhed

Lokation | Dato

Niveau

Mærke

Års Erfaring

Total / I Virksomheden

Total Kompensation

Grundløn | Aktier (år) | Bonus
Ingen lønninger fundet
Praktikantlønninger

Optjeningsplan

33%

ÅR 1

33%

ÅR 2

34%

ÅR 3

Aktietype
RSU

Hos Verizon er RSUs underlagt en 3-årig optjeningsplan:

  • 33% optjenes i 1st-ÅR (33.00% årligt)

  • 33% optjenes i 2nd-ÅR (33.00% årligt)

  • 34% optjenes i 3rd-ÅR (34.00% årligt)

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
RSU

Hos Verizon er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)



Inkluderede Stillinger

Backend Softwareingeniør

Full-Stack Softwareingeniør

Netværksingeniør

Dataingeniør

Produktions Softwareingeniør

OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Softwareingeniør hos Verizon in Northern Virginia Washington DC ligger på en årlig samlet kompensation på $212,500. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Verizon for Softwareingeniør rollen in Northern Virginia Washington DC er $109,000.

