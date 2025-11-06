Softwareingeniør kompensation in India hos Verizon spænder fra ₹885K pr. year for MTS 1 til ₹5.29M pr. year for PMTS. Den gennemsnitlige yearlige kompensationspakke in India udgør i alt ₹1.65M. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Verizon's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 11/6/2025
Niveau Navn
Total
Grundløn
Aktier
Bonus
MTS 1
₹885K
₹812K
₹43.4K
₹29.9K
MTS 2
₹1.73M
₹1.48M
₹127K
₹119K
MTS 3
₹2.71M
₹2.25M
₹315K
₹141K
MTS 4
₹3.32M
₹2.82M
₹341K
₹161K
33%
ÅR 1
33%
ÅR 2
34%
ÅR 3
Hos Verizon er RSUs underlagt en 3-årig optjeningsplan:
33% optjenes i 1st-ÅR (33.00% årligt)
33% optjenes i 2nd-ÅR (33.00% årligt)
34% optjenes i 3rd-ÅR (34.00% årligt)
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
Hos Verizon er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:
25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)
25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)
25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)
25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)
