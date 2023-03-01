Virksomhedsoversigt
Veriff
Arbejder du her? Gør krav på din virksomhed

Veriff Lønninger

Veriff's løn spænder fra $24,788 i samlet kompensation om året for en Projektleder i den lave ende til $115,575 for en Salg i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Veriff. Sidst opdateret: 8/31/2025

$160K

Få Betalt, Ikke Snydt

Vi har forhandlet tusindvis af tilbud og opnår regelmæssigt stigninger på $30K+ (nogle gange $300K+). Få forhandlet din løn eller din CV gennemgået af de rigtige eksperter - rekrutteringsspecialister som gør det dagligt.

Software Ingeniør
Median $70.8K
Data Science Leder
$94.8K
Data Scientist
$102K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Human Resources
$94.3K
Produktleder
$114K
Projektleder
$24.8K
Salg
$116K
Software Engineering Leder
$80.3K
Mangler du din titel?

Søg efter alle lønninger på vores kompensationsside eller tilføj din løn for at hjælpe med at låse siden op.


OSS

Den højest betalte rolle rapporteret hos Veriff er Salg at the Common Range Average level med en årlig samlet kompensation på $115,575. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Veriff er $94,528.

Udvalgte jobs

    Ingen udvalgte jobs fundet for Veriff

Relaterede virksomheder

  • Dropbox
  • Square
  • Apple
  • Spotify
  • Intuit
  • Se alle virksomheder ➜

Andre ressourcer