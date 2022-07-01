VergeSense Lønninger

VergeSense's løn spænder fra $113,706 i samlet kompensation om året for en Projektleder i den lave ende til $276,375 for en Hardware Ingeniør i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos VergeSense . Sidst opdateret: 10/16/2025