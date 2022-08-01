Virksomhedsoversigt
Veranex
Veranex Lønninger

Veranex's løn spænder fra $83,580 i samlet kompensation om året for en Hardware Ingeniør i den lave ende til $180,900 for en Software Ingeniør i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Veranex. Sidst opdateret: 10/16/2025

Hardware Ingeniør
$83.6K
Maskiningeniør
$115K
Software Ingeniør
$181K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

59 25
OSS

Den højest betalte rolle rapporteret hos Veranex er Software Ingeniør at the Common Range Average level med en årlig samlet kompensation på $180,900. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Veranex er $115,260.

