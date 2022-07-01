Verana Health Lønninger

Verana Health's løn spænder fra $161,000 i samlet kompensation om året for en Data Scientist i den lave ende til $192,500 for en Software Ingeniør i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Verana Health . Sidst opdateret: 10/16/2025