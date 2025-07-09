Vast Space Lønninger

Vast Space's løn spænder fra $153,000 i samlet kompensation om året for en Rekrutterer i den lave ende til $184,116 for en Hardware Ingeniør i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Vast Space . Sidst opdateret: 9/14/2025