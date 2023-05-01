VAST Data Lønninger

VAST Data's løn spænder fra $124,443 i samlet kompensation om året for en Software Ingeniør i den lave ende til $741,411 for en Software Engineering Leder i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos VAST Data . Sidst opdateret: 9/14/2025