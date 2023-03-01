Vasion Lønninger

Vasion's løn spænder fra $52,260 i samlet kompensation om året for en IT-teknolog i den lave ende til $125,000 for en Software Ingeniør i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Vasion . Sidst opdateret: 9/14/2025