Varonis Lønninger

Varonis's løn spænder fra $64,675 i samlet kompensation om året for en Cybersikkerhedsanalytiker i den lave ende til $203,732 for en Produktleder i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Varonis . Sidst opdateret: 9/14/2025