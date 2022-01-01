Virksomhedsoversigt
Varonis
Arbejder du her? Gør krav på din virksomhed

Varonis Lønninger

Varonis's løn spænder fra $64,675 i samlet kompensation om året for en Cybersikkerhedsanalytiker i den lave ende til $203,732 for en Produktleder i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Varonis. Sidst opdateret: 9/14/2025

$160K

Få Betalt, Ikke Snydt

Vi har forhandlet tusindvis af tilbud og opnår regelmæssigt stigninger på $30K+ (nogle gange $300K+). Få forhandlet din løn eller din CV gennemgået af de rigtige eksperter - rekrutteringsspecialister som gør det dagligt.

Software Ingeniør
Software Engineer $120K
Senior Software Engineer $151K

Backend Softwareingeniør

Software Engineering Leder
Median $204K
Salg
Median $110K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
IT-teknolog
$84.6K
Marketing
$134K
Produktleder
$204K
Rekrutterer
$66.5K
Salgsingeniør
$131K
Cybersikkerhedsanalytiker
$64.7K
Mangler du din titel?

Søg efter alle lønninger på vores kompensationsside eller tilføj din løn for at hjælpe med at låse siden op.


OSS

Die hoogste betalende rol gerapporteer by Varonis is Produktleder at the Common Range Average level met 'n jaarlikse totale vergoeding van $203,732. Dit sluit basissalaris sowel as enige potensiële aandele vergoeding en bonusse in.
Die mediaan jaarlikse totale vergoeding gerapporteer by Varonis is $125,409.

Udvalgte jobs

    Ingen udvalgte jobs fundet for Varonis

Relaterede virksomheder

  • Conduent
  • MyCase
  • Mastech Digital
  • Acxiom
  • Altium
  • Se alle virksomheder ➜

Andre ressourcer