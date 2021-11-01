Varicent Lønninger

Varicent's løn spænder fra $8,654 i samlet kompensation om året for en Dataanalytiker i den lave ende til $141,924 for en Software Engineering Leder i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Varicent . Sidst opdateret: 9/14/2025