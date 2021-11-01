Virksomhedsoversigt
Varicent
Varicent Lønninger

Varicent's løn spænder fra $8,654 i samlet kompensation om året for en Dataanalytiker i den lave ende til $141,924 for en Software Engineering Leder i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Varicent. Sidst opdateret: 9/14/2025

$160K

Software Ingeniør
Median $86.2K

Full-Stack Softwareingeniør

Kvalitetssikring (KS) Softwareingeniør

Software Engineering Leder
Median $142K
Produktleder
Median $94.3K

Forretningsanalytiker
$73.9K
Dataanalytiker
$8.7K
Data Scientist
$114K
Marketing
$84.4K
Produktdesigner
$101K
Salg
$92.4K
Teknisk Kundeansvarlig
$92K
OSS

Den højest betalte rolle rapporteret hos Varicent er Software Engineering Leder med en årlig samlet kompensation på $141,924. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Varicent er $92,181.

