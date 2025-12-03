Virksomhedsoversigt
Den gennemsnitlige Softwareingeniørmanager samlede kompensation in United States hos USPTO spænder fra $144K til $197K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for USPTO's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 12/3/2025

Gennemsnitlig Samlet Kompensation

$156K - $185K
United States
Almindeligt Interval
Muligt Interval
$144K$156K$185K$197K
Almindeligt Interval
Muligt Interval

OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Softwareingeniørmanager hos USPTO in United States ligger på en årlig samlet kompensation på $197,468. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos USPTO for Softwareingeniørmanager rollen in United States er $144,237.

