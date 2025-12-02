Virksomhedsoversigt
U.S. Government
Virksomhedsoversigt
U.S. Government Chief of Staff Lønninger

Den gennemsnitlige Chief of Staff samlede kompensation in United States hos U.S. Government spænder fra $158K til $224K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for U.S. Government's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 12/2/2025

Gennemsnitlig Samlet Kompensation

$180K - $213K
United States
Almindeligt Interval
Muligt Interval
$158K$180K$213K$224K
Almindeligt Interval
Muligt Interval

OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Chief of Staff hos U.S. Government in United States ligger på en årlig samlet kompensation på $224,480. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos U.S. Government for Chief of Staff rollen in United States er $158,112.

Andre ressourcer

