U.S Department of State
U.S Department of State Administrativ assistent Lønninger

Den gennemsnitlige Administrativ assistent samlede kompensation in Argentina hos U.S Department of State spænder fra ARS 21.98M til ARS 30M pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for U.S Department of State's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 12/2/2025

Gennemsnitlig Samlet Kompensation

$17.9K - $21.6K
Argentina
Almindeligt Interval
Muligt Interval
$16.7K$17.9K$21.6K$22.8K
Almindeligt Interval
Muligt Interval

OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Administrativ assistent hos U.S Department of State in Argentina ligger på en årlig samlet kompensation på ARS 29,999,177. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos U.S Department of State for Administrativ assistent rollen in Argentina er ARS 21,982,155.

