Uptake Technologies Lønninger

Uptake Technologies's løn spænder fra $127,500 i samlet kompensation om året for en Softwareingeniør i den lave ende til $210,700 for en Softwareingeniørmanager i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Uptake Technologies. Sidst opdateret: 11/16/2025

Dataanalytiker
$150K
Softwareingeniør
$128K
Softwareingeniørmanager
$211K

OSS

Den højest betalte rolle rapporteret hos Uptake Technologies er Softwareingeniørmanager at the Common Range Average level med en årlig samlet kompensation på $210,700. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Uptake Technologies er $149,745.

