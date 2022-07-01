Uptake Technologies Lønninger

Uptake Technologies's løn spænder fra $127,500 i samlet kompensation om året for en Softwareingeniør i den lave ende til $210,700 for en Softwareingeniørmanager i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Uptake Technologies . Sidst opdateret: 11/16/2025