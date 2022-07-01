Upside Lønninger

Virksomhedsoversigt
Upside
Upside's løn spænder fra $54,888 i samlet kompensation om året for en Softwareingeniør i den lave ende til $251,250 for en Softwareingeniørmanager i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Upside. Sidst opdateret: 11/16/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Produktmanager
Median $230K
Produktdesigner
$134K
Rekrutterer
$153K

Salg
Median $140K
Softwareingeniør
$54.9K
Softwareingeniørmanager
$251K
UX-forsker
$146K
OSS

Den højest betalte rolle rapporteret hos Upside er Softwareingeniørmanager at the Common Range Average level med en årlig samlet kompensation på $251,250. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Upside er $146,228.

