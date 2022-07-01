Upside Lønninger

Upside's løn spænder fra $54,888 i samlet kompensation om året for en Softwareingeniør i den lave ende til $251,250 for en Softwareingeniørmanager i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Upside . Sidst opdateret: 11/16/2025