Virksomhedsoversigt
Uplight
Arbejder du her? Gør krav på din virksomhed

Uplight Lønninger

Uplight's løn spænder fra $70,350 i samlet kompensation om året for en Dataanalytiker i den lave ende til $347,900 for en Produktmanager i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Uplight. Sidst opdateret: 11/16/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Softwareingeniør
Median $160K
Softwareingeniørmanager
Median $189K
Dataanalytiker
$70.4K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

88 23
88 23
Dataanalytiker
$196K
Human Resources
$101K
Produktmanager
$348K
Projektmanager
$98.8K
Salg
$109K
Teknisk programmanager
$121K
Mangler du din titel?

Søg efter alle lønninger på vores kompensationsside eller tilføj din løn for at hjælpe med at låse siden op.


OSS

Den højest betalte rolle rapporteret hos Uplight er Produktmanager at the Common Range Average level med en årlig samlet kompensation på $347,900. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Uplight er $120,600.

Udvalgte jobs

    Ingen udvalgte jobs fundet for Uplight

Relaterede virksomheder

  • 15Five
  • Recorded Future
  • BetterCloud
  • Red Canary
  • Beekeeper
  • Se alle virksomheder ➜

Andre ressourcer