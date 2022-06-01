Uplers Lønninger

Uplers's løn spænder fra $8,572 i samlet kompensation om året for en Projektmanager i den lave ende til $108,272 for en Ledelseskonsulent i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Uplers . Sidst opdateret: 11/16/2025