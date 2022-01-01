Upgrade Lønninger

Virksomhedsoversigt
Upgrade's løn spænder fra $54,880 i samlet kompensation om året for en Forretningsanalytiker i den lave ende til $211,050 for en Softwareingeniørmanager i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Upgrade. Sidst opdateret: 11/16/2025

Softwareingeniør
Median $143K
Produktmanager
Median $207K
Dataanalytiker
Median $116K

Forretningsanalytiker
$54.9K
Dataanalytiker
$90.5K
Finansanalytiker
$88.2K
Human Resources
$79.7K
Produktdesigner
$129K
Rekrutterer
$95.6K
Softwareingeniørmanager
$211K
Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
RSU

Hos Upgrade er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)

OSS

Den højest betalte rolle rapporteret hos Upgrade er Softwareingeniørmanager at the Common Range Average level med en årlig samlet kompensation på $211,050. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Upgrade er $105,800.

Andre ressourcer