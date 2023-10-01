University of Saskatchewan Lønninger

University of Saskatchewan's løn spænder fra $33,392 i samlet kompensation om året for en Data Scientist i den lave ende til $350,940 for en Læge i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos University of Saskatchewan . Sidst opdateret: 9/11/2025