University of Michigan
Den gennemsnitlige Maskiningeniør kompensationspakke in United States hos University of Michigan udgør i alt $62K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for University of Michigan's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 10/31/2025

University of Michigan
Post Doctoral Researcher
Ann Arbor, MI
Total per år
$62K
Niveau
-
Grundløn
$62K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
År i virksomheden
1 År
Års erfaring
3 År
Seneste Lønindsendelser
OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Maskiningeniør hos University of Michigan in United States ligger på en årlig samlet kompensation på $80,000. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos University of Michigan for Maskiningeniør rollen in United States er $62,000.

