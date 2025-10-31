Virksomhedsoversigt
University of Florida
Den gennemsnitlige Informationsteknolog (IT) kompensationspakke hos University of Florida udgør i alt $93K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for University of Florida's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 10/31/2025

Median Pakke
company icon
University of Florida
System Admin/Programmer IV
Gainesville, FL
Total per år
$93K
Niveau
4
Grundløn
$93K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
År i virksomheden
5 År
Års erfaring
5 År
Hvad er karriereniveauerne hos University of Florida?
Seneste Lønindsendelser
Virksomhed

Lokation | Dato

Niveau

Mærke

Års Erfaring

Total / I Virksomheden

Total Kompensation

Grundløn | Aktier (år) | Bonus
Ingen lønninger fundet
Bidrag

OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Informationsteknolog (IT) hos University of Florida ligger på en årlig samlet kompensation på $117,627. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos University of Florida for Informationsteknolog (IT) rollen er $93,000.

