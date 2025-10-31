Virksomhedsoversigt
University of Chicago
University of Chicago Kemisk ingeniør Lønninger

Den gennemsnitlige Kemisk ingeniør samlede kompensation in United States hos University of Chicago spænder fra $32.4K til $46K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for University of Chicago's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 10/31/2025

Gennemsnitlig Samlet Kompensation

$36.8K - $43.6K
United States
Almindeligt Interval
Muligt Interval
$32.4K$36.8K$43.6K$46K
Almindeligt Interval
Muligt Interval

Vi behøver kun 3 flere Kemisk ingeniør indberetningers hos University of Chicago for at låse op!

Inviter dine venner og netværk til anonymt at tilføje lønninger på under 60 sekunder. Flere data betyder bedre indsigt for jobsøgende som dig og vores fællesskab!

Hvad er karriereniveauerne hos University of Chicago?

Forskningsingeniør

OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Kemisk ingeniør hos University of Chicago in United States ligger på en årlig samlet kompensation på $46,000. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos University of Chicago for Kemisk ingeniør rollen in United States er $32,400.

