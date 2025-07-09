Virksomhedsoversigt
UnitedLex Lønninger

UnitedLex's løn spænder fra $11,919 i samlet kompensation om året for en Juridisk i den lave ende til $155,220 for en Software Engineering Leder i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos UnitedLex. Sidst opdateret: 9/21/2025

$160K

Juridisk
$11.9K
Produktleder
$124K
Software Engineering Leder
$155K

Løsningsarkitekt
$28K
Søg efter alle lønninger på vores kompensationsside eller tilføj din løn for at hjælpe med at låse siden op.


OSS

The highest paying role reported at UnitedLex is Software Engineering Leder at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $155,220. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at UnitedLex is $76,176.

