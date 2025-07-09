UnitedLex Lønninger

UnitedLex's løn spænder fra $11,919 i samlet kompensation om året for en Juridisk i den lave ende til $155,220 for en Software Engineering Leder i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos UnitedLex . Sidst opdateret: 9/21/2025