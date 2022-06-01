United Rentals Lønninger

United Rentals's løn spænder fra $60,695 i samlet kompensation om året for en Software Ingeniør i den lave ende til $84,575 for en Data Scientist i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos United Rentals . Sidst opdateret: 9/21/2025