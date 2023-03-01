Virksomhedsoversigt
Unify Consulting
Arbejder du her? Gør krav på din virksomhed

Unify Consulting Lønninger

Unify Consulting's løn spænder fra $145,725 i samlet kompensation om året for en Marketing Operations i den lave ende til $221,100 for en Løsningsarkitekt i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Unify Consulting. Sidst opdateret: 10/16/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Software Ingeniør
Median $150K
Data Scientist
Median $180K
Ledelseskonsulent
Median $170K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

59 25
59 25
Forretningsanalytiker
$151K
Forretningsudvikling
$153K
Marketing Operations
$146K
Produktdesigner
$172K
Løsningsarkitekt
$221K
Mangler du din titel?

Søg efter alle lønninger på vores kompensationsside eller tilføj din løn for at hjælpe med at låse siden op.


OSS

Den højest betalte rolle rapporteret hos Unify Consulting er Løsningsarkitekt at the Common Range Average level med en årlig samlet kompensation på $221,100. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Unify Consulting er $161,500.

Udvalgte jobs

    Ingen udvalgte jobs fundet for Unify Consulting

Relaterede virksomheder

  • Lyft
  • Dropbox
  • Microsoft
  • Amazon
  • Netflix
  • Se alle virksomheder ➜

Andre ressourcer