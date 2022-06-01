UNFI Lønninger

UNFI's løn spænder fra $91,540 i samlet kompensation om året for en Finansanalytiker i den lave ende til $181,300 for en Forretningsanalytiker i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos UNFI . Sidst opdateret: 9/21/2025