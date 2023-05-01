Virksomhedsoversigt
Underdog Fantasy
Underdog Fantasy Lønninger

Underdog Fantasy's løn spænder fra $145,000 i samlet kompensation om året for en Software Ingeniør i den lave ende til $215,912 for en Produktdesigner i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Underdog Fantasy. Sidst opdateret: 10/12/2025

$160K

Software Ingeniør
Median $145K
Produktdesigner
Median $216K

UX Designer

Rekrutterer
Median $183K

Produktleder
$166K
Software Engineering Leder
$169K
Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos Underdog Fantasy er Aktie-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)

OSS

Den højest betalte rolle rapporteret hos Underdog Fantasy er Produktdesigner med en årlig samlet kompensation på $215,912. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Underdog Fantasy er $169,150.

