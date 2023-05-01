Underdog Fantasy Lønninger

Underdog Fantasy's løn spænder fra $145,000 i samlet kompensation om året for en Software Ingeniør i den lave ende til $215,912 for en Produktdesigner i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Underdog Fantasy . Sidst opdateret: 10/12/2025