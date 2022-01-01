Virksomhedsoversigt
Unacademy Lønninger

Unacademy's løn spænder fra $7,437 i samlet kompensation om året for en Forretningsudvikling i den lave ende til $108,771 for en Software Engineering Leder i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Unacademy. Sidst opdateret: 10/12/2025

$160K

Software Ingeniør
Median $31.3K

Backend Softwareingeniør

Produktleder
Median $28.8K
Revisor
$101K

Forretningsanalytiker
$29.9K
Forretningsudvikling
$7.4K
Dataanalytiker
$30.1K
Data Scientist
$42.6K
Human Resources
$63.9K
Marketing
$48.4K
Produktdesigner
$21.6K
Programleder
$26.2K
Salg
Median $8.1K
Software Engineering Leder
Median $109K
Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
Options

Hos Unacademy er Options underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (25.00% årligt)

OSS

በUnacademy ውስጥ የሪፖርት ተደርጎ ከፍተኛ ክፍያ የተደረገው ሚና Software Engineering Leder ነው የ$108,771 ዓመታዊ አጠቃላይ ክፍያ ጋር። ይህ መሰረታዊ ደመወዝ እንዲሁም ማንኛውም ሊኖር የሚችል አክሲዮን ክፍያ እና ቦነሶችን ያካትታል።
በUnacademy የተሪፖርት ሆነ አማካይ ዓመታዊ አጠቃላይ ክፍያ $30,102 ነው።

Andre ressourcer