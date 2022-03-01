Virksomhedsoversigt
umlaut
umlaut Lønninger

umlaut's løn spænder fra $43,418 i samlet kompensation om året for en Software Ingeniør i den lave ende til $98,505 for en Teknisk Programleder i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos umlaut. Sidst opdateret: 9/21/2025

$160K

Industridesigner
$53.7K
IT-teknolog
$53.2K
Software Ingeniør
$43.4K

Teknisk Programleder
$98.5K
OSS

The highest paying role reported at umlaut is Teknisk Programleder at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $98,505. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at umlaut is $53,452.

