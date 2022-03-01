Ulta Beauty Lønninger

Ulta Beauty's løn spænder fra $120,146 i samlet kompensation om året for en Data Scientist i den lave ende til $172,000 for en Software Ingeniør i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Ulta Beauty . Sidst opdateret: 9/21/2025