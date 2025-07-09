Ujjivan Small Finance Bank Lønninger

Ujjivan Small Finance Bank's løn spænder fra $5,284 i samlet kompensation om året for en Kundeservice Operations i den lave ende til $49,563 for en Løsningsarkitekt i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Ujjivan Small Finance Bank . Sidst opdateret: 9/20/2025