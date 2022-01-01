Virksomhedsoversigt
Udemy Lønninger

Udemy's løn spænder fra $48,676 i samlet kompensation om året for en Produktleder i den lave ende til $382,500 for en Ejendomsadministrator i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Udemy. Sidst opdateret: 9/20/2025

$160K

Software Ingeniør
IC1 $153K
IC2 $177K
IC3 $205K
IC4 $258K
IC5 $371K

Backend Softwareingeniør

Full-Stack Softwareingeniør

Data Scientist
L3 $165K
L4 $237K
Marketing
Median $166K

Produktdesigner
Median $165K
Rekrutterer
Median $115K
Software Engineering Leder
Median $117K
Forretningsdriftsleder
$135K
Forretningsanalytiker
$255K
Kundeservice
$275K
Data Science Leder
$72.1K
Marketing Operations
$139K
Produktleder
$48.7K
Programleder
$117K
Projektleder
$172K
Ejendomsadministrator
$383K
Salg
$122K
Løsningsarkitekt
$218K
Teknisk Programleder
$147K
Venturekapitalist
$291K
OSS

Den højest betalte rolle rapporteret hos Udemy er Ejendomsadministrator at the Common Range Average level med en årlig samlet kompensation på $382,500. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Udemy er $165,334.

