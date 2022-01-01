Virksomhedsoversigt
UBS
UBS Lønninger

UBS's løn spænder fra $22,039 i samlet kompensation om året for en Data Science Leder i den lave ende til $230,974 for en Programleder i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos UBS. Sidst opdateret: 9/4/2025

$160K

Software Ingeniør
Employee $112K
Authorized Officer $124K
Associate Director $162K
Director $207K

Backend Softwareingeniør

Full-Stack Softwareingeniør

Kvalitetssikring (KS) Softwareingeniør

Data Ingeniør

Site Pålideligheds Ingeniør

Kvantitativ Udvikler

Data Scientist
Employee $117K
Authorized Officer $120K
Associate Director $154K

Kvantitativ Forsker

Investeringsrådgiver
Analyst $136K
Associate Director $210K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Finansanalytiker
Median $110K
Forretningsanalytiker
Median $110K
Produktleder
Median $138K
Software Engineering Leder
Median $175K
Forretningsdriftsleder
Median $64.2K
Ledelseskonsulent
Median $82.5K
Projektleder
Median $150K
Løsningsarkitekt
Median $206K

Data Arkitekt

Cloud Security Architect

IT-teknolog
Median $106K
Teknisk Programleder
Median $173K
Cybersikkerhedsanalytiker
Median $108K
Revisor
$44.6K
Administrativ Assistent
$80.4K
Forretningsdrift
$109K
Forretningsudvikling
$76.3K
Stabschef
$159K
Dataanalytiker
$162K
Data Science Leder
$22K
Human Resources
$164K
Juridisk
$159K
Produktdesigner
$143K
Produktdesign Leder
$28.3K
Programleder
$231K
Rekrutterer
$148K
Salg
$159K
Samlede Belønninger
$157K
UX Researcher
$137K
OSS

The highest paying role reported at UBS is Programleder at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $230,974. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at UBS is $137,369.

