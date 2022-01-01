Ubisoft Lønninger

Ubisoft's løn spænder fra $20,193 i samlet kompensation om året for en Forretningsanalytiker i den lave ende til $178,500 for en Teknisk Programleder i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Ubisoft . Sidst opdateret: 9/20/2025