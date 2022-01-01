Virksomhedsoversigt
Ubisoft
Ubisoft Lønninger

Ubisoft's løn spænder fra $20,193 i samlet kompensation om året for en Forretningsanalytiker i den lave ende til $178,500 for en Teknisk Programleder i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Ubisoft. Sidst opdateret: 9/20/2025

$160K

Software Ingeniør
L1 $57.1K
L2 $63.1K
L3 $83K
L4 $121K

Backend Softwareingeniør

Full-Stack Softwareingeniør

Webudvikler

Videospil Softwareingeniør

Forskningsforsker

Produktleder
Median $108K
Software Engineering Leder
Median $116K

Dataanalytiker
Median $48.8K
Data Scientist
Median $70K
Projektleder
Median $65.4K
Marketing
Median $111K
Løsningsarkitekt
Median $119K
Forretningsanalytiker
$20.2K
Grafisk Designer
$58.8K
IT-teknolog
$79.9K
Marketing Operations
$50.5K
Produktdesigner
$126K
Produktdesign Leder
$164K
Teknisk Programleder
$179K
UX Researcher
$81.4K
OSS

Den højest betalte rolle rapporteret hos Ubisoft er Teknisk Programleder at the Common Range Average level med en årlig samlet kompensation på $178,500. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Ubisoft er $81,405.

