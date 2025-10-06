Virksomhedsoversigt
Twitter
Data Scientist Niveau

Data Scientist I

Niveauer hos Twitter

Sammenlign Niveauer
  1. Data Scientist IL4
  2. Data Scientist IIL5
  3. Senior Data ScientistL6
    4. Vis 3 Flere Niveauer
Gennemsnit Årligt Samlet Kompensation
$148,999
Grundløn
$135,909
Aktietildeling ()
$10,045
Bonus
$3,045

$160K

Seneste Lønoplysninger
Virksomhed

Lokation | Dato

Niveau

Mærke

Års Erfaring

Total / I Virksomheden

Total Kompensation

Grundløn | Aktier (år) | Bonus
Ingen lønninger fundet
Andre ressourcer