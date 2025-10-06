Virksomhedsoversigt
Twilio
  • Lønninger
  • Software Ingeniør
  • IC4
  • Estonia

Software Ingeniør Niveau

IC4

Niveauer hos Twilio

  1. IC1Software Engineer 1
  2. IC2Software Engineer 2
  3. IC3Software Engineer 3 Senior Software Engineer
Gennemsnit Årligt Samlet Kompensation
€119,968
Grundløn
€77,281
Aktietildeling ()
€22,782
Bonus
€5,749

€141K

Seneste Lønoplysninger
Virksomhed

Lokation | Dato

Niveau

Mærke

Års Erfaring

Total / I Virksomheden

Total Kompensation

Grundløn | Aktier (år) | Bonus
Ingen lønninger fundet
