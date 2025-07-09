TripleTen Lønninger

Virksomhedsoversigt
TripleTen's løn spænder fra $12,936 i samlet kompensation om året for en Kundeservice i den lave ende til $979,200 for en Software Engineering Leder i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos TripleTen. Sidst opdateret: 9/13/2025

$160K

Software Ingeniør
Median $96K

Full-Stack Softwareingeniør

Kundeservice
$12.9K
Grafisk Designer
$59.2K

Produktdesigner
$68.2K
Projektleder
$28.9K
Software Engineering Leder
$979K
OSS

The highest paying role reported at TripleTen is Software Engineering Leder at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $979,200. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at TripleTen is $63,736.

Andre ressourcer