TripAdvisor Dataanalytiker Lønninger

Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for TripAdvisor's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 10/28/2025

Gennemsnitlig Samlet Kompensation

£80K - £94.3K
United Kingdom
Almindeligt Interval
Muligt Interval
£74.7K£80K£94.3K£104K
Almindeligt Interval
Muligt Interval

Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
RSU

Hos TripAdvisor er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)



OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Dataanalytiker hos TripAdvisor in United Kingdom ligger på en årlig samlet kompensation på £104,054. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos TripAdvisor for Dataanalytiker rollen in United Kingdom er £74,705.

