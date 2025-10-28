Virksomhedsoversigt
TripAdvisor
Forretningsdrift kompensation in United States hos TripAdvisor udgør i alt €54.7K pr. year for SE2. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for TripAdvisor's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 10/28/2025

Gennemsnitlig Samlet Kompensation

€44.8K - €54.2K
Spain
Almindeligt Interval
Muligt Interval
€41.3K€44.8K€54.2K€57.7K
Almindeligt Interval
Muligt Interval
Gennemsnit Kompensation efter Niveau
Niveau Navn
Total
Grundløn
Aktier
Bonus
SE1
€ --
€ --
€ --
€ --
SE2
€54.7K
€41.3K
€8.6K
€4.8K
SSE
€ --
€ --
€ --
€ --
PSE1
€ --
€ --
€ --
€ --
Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
RSU

Hos TripAdvisor er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)



OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Forretningsdrift hos TripAdvisor in United States ligger på en årlig samlet kompensation på €57,681. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos TripAdvisor for Forretningsdrift rollen in United States er €41,271.

