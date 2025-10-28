Forretningsdrift kompensation in United States hos TripAdvisor udgør i alt €54.7K pr. year for SE2. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for TripAdvisor's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 10/28/2025
Hos TripAdvisor er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:
25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)
25% optjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% optjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% optjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)
OSS
Hvad er den højeste Forretningsdrift løn hos TripAdvisor in United States?
Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Forretningsdrift hos TripAdvisor in United States ligger på en årlig samlet kompensation på €57,681. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Hvor meget får TripAdvisor Forretningsdrift medarbejdere i løn in United States?
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos TripAdvisor for Forretningsdrift rollen in United States er €41,271.