TripActions
Den gennemsnitlige Softwareingeniør kompensationspakke in Netherlands hos TripActions udgør i alt €105K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for TripActions's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 10/28/2025

Median Pakke
TripActions
Software Engineer
Amsterdam, NH, Netherlands
Total per år
€105K
Niveau
L3
Grundløn
€105K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
År i virksomheden
4 År
Års erfaring
9 År
Hvad er karriereniveauerne hos TripActions?
+€50.3K
+€77.2K
+€17.3K
+€30.3K
+€19.1K
Seneste Lønindsendelser
Bidrag

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Softwareingeniør hos TripActions in Netherlands ligger på en årlig samlet kompensation på €173,525. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos TripActions for Softwareingeniør rollen in Netherlands er €95,994.

