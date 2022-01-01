Virksomhedsoversigt
TripActions
TripActions Lønninger

TripActions's løn spænder fra $74,990 i samlet kompensation om året for en Data Scientist i den lave ende til $227,000 for en Produktleder i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos TripActions. Sidst opdateret: 9/13/2025

$160K

Dataanalytiker
$84.9K
Data Scientist
Median $75K
Finansanalytiker
$116K

Produktdesigner
$108K
Produktleder
Median $227K
Projektleder
$129K
Salg
$84.6K
Software Ingeniør
Median $220K
OSS

Andre ressourcer