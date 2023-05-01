Virksomhedsoversigt
Treasury Prime
Treasury Prime Lønninger

Treasury Prime's løn spænder fra $149,243 i samlet kompensation om året for en Produktleder i den lave ende til $223,151 for en Kundesucces i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Treasury Prime. Sidst opdateret: 10/26/2025

Software Ingeniør
Median $170K

Backend Softwareingeniør

Kundesucces
$223K
Produktleder
$149K

Den højest betalte rolle rapporteret hos Treasury Prime er Kundesucces at the Common Range Average level med en årlig samlet kompensation på $223,151. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Treasury Prime er $170,000.

