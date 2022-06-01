TravelPerk Lønninger

TravelPerk's løn spænder fra $51,178 i samlet kompensation om året for en Salg i den lave ende til $152,176 for en Produktleder i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos TravelPerk . Sidst opdateret: 10/26/2025