TravelPerk Lønninger

TravelPerk's løn spænder fra $51,178 i samlet kompensation om året for en Salg i den lave ende til $152,176 for en Produktleder i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos TravelPerk. Sidst opdateret: 10/26/2025

Don't get lowballed
Software Ingeniør
Median $82.4K

Full-Stack Softwareingeniør

Produktleder
Median $152K
Kundeservice Operations
$113K

Human Resources
$86.6K
Salg
$51.2K
Software Engineering Leder
$97.2K
Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos TravelPerk er Aktie-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)

OSS

Den højest betalte rolle rapporteret hos TravelPerk er Produktleder med en årlig samlet kompensation på $152,176. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos TravelPerk er $91,918.

