TransUnion Lønninger

TransUnion's løn spænder fra $10,548 i samlet kompensation om året for en Finansanalytiker i den lave ende til $300,000 for en Salg i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos TransUnion . Sidst opdateret: 10/26/2025