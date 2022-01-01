Virksomhedsoversigt
TransUnion
TransUnion Lønninger

TransUnion's løn spænder fra $10,548 i samlet kompensation om året for en Finansanalytiker i den lave ende til $300,000 for en Salg i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos TransUnion. Sidst opdateret: 10/26/2025

Data Scientist
L2 $130K
L3 $130K
L4 $153K
Software Ingeniør
L2 $14.8K
L3 $22.6K

Backend Softwareingeniør

Produktleder
L2 $113K
L4 $179K

Data Science Leder
Median $184K
Forretningsanalytiker
Median $99.5K
Salg
Median $300K
Forretningsdriftsleder
$123K
Forretningsudvikling
$140K
Dataanalytiker
$116K
Finansanalytiker
$10.5K
Information Technologist (IT)
$62.7K
Juridisk
$114K
Ledelseskonsulent
$101K
Marketing
$231K
Marketing Operations
$88.7K
Produktdesigner
$97.5K
Programleder
$140K
Projektleder
Median $149K
Software Engineering Leder
$110K
Teknisk Programleder
$184K
Venturekapitalist
$169K
OSS

Den højest betalte rolle rapporteret hos TransUnion er Salg med en årlig samlet kompensation på $300,000. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos TransUnion er $122,610.

