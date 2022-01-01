Trainline Lønninger

Virksomhedsoversigt
Trainline's løn spænder fra $35,148 i samlet kompensation om året for en Marketing i den lave ende til $142,353 for en Produktleder i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Trainline. Sidst opdateret: 10/26/2025

Software Ingeniør
Median $107K

Full-Stack Softwareingeniør

Produktleder
Median $142K
Software Engineering Leder
Median $122K

Produktdesigner
Median $74.5K
Forretningsanalytiker
Median $84.9K
Dataanalytiker
$83.1K
Data Scientist
$76.5K
Information Technologist (IT)
$84K
Marketing
$35.1K
Den højest betalte rolle rapporteret hos Trainline er Produktleder med en årlig samlet kompensation på $142,353. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Trainline er $84,017.

