Trafigura
Trafigura Lønninger

Trafigura's løn spænder fra $27,624 i samlet kompensation om året for en Human Resources in India i den lave ende til $437,175 for en Data Scientist in United States i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Trafigura. Sidst opdateret: 10/26/2025

Forretningsanalytiker
$76.2K
Data Scientist
$437K
Human Resources
$27.6K

Software Ingeniør
$161K
OSS

Den højest betalte rolle rapporteret hos Trafigura er Data Scientist at the Common Range Average level med en årlig samlet kompensation på $437,175. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Trafigura er $118,524.

